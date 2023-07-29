Çarşaflı kadınlar kuyumcuyu soydu

Adana'da yüzük bakma bahanesiyle kuyumcuya giren çarşaflı 4 kadın, iş yeri sahibini oyalarken biri hurda altını çaldı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti ve 2'sini yakaladı.

ADANA'da yüzük bakma bahanesiyle kuyumcuya giren çarşaflı 4 kadından 3'ü iş yeri sahibi Ahmet S.'yi oyalarken, diğeri el çabukluğuyla 200 gram hurda altını çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçış güzergahındaki kameraları inceleyen polis, bir süre sonra yüzlerini açan şüphelilerin kimliklerini tespit edip, Kırıkkale'deki adreslerine yapılan operasyonla 2'sini yakaladı.

Olay, 17 Temmuz'da saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşaflı 4 kadın, Ahmet S.'nin kuyumcu dükkanına girip, yüzük alacaklarını söyledi. Ahmet S., tabladaki yüzükleri kadınlara gösterirken, şüphelilerden biri tezgahın arkasına geçip, 200 gram hurda altını el çabukluğuyla aldı. Durumdan şüphelenen Ahmet S., kadınların kuyumcudan çıkmasını engelleyip, yüzükleri saydı. Yüzüklerde eksik çıkmayınca, şüpheliler kuyumcudan çıktı. Bir süre sonra güvenlik kamerası kayıtlarına bakan Ahmet S., hurda altınlarının çalındığını fark edip, polise ihbarda bulundu.

Kırıkkale Adliyesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkan Döndü P. ile Derya P., tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.