ÇARŞAFLI HIRSIZLIK ÇETESİNE BASKIN - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇARŞAFLI HIRSIZLIK ÇETESİNE BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
ÇARŞAFLI HIRSIZLIK ÇETESİNE BASKIN

İSTANBUL'da çarşaf giyerek kimliklerini saklayan, girdikleri binalarda boş olduğunu tespit ettikleri dairelerden hırsızlık yapan 5'i kadın 7 kişilik hırsızlık çetesinin üyeleri gözaltına alındı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da çarşaf giyerek kimliklerini saklayan,  girdikleri binalarda boş olduğunu tespit ettikleri dairelerden hırsızlık yapan 5'i kadın 7 kişilik hırsızlık çetesinin üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

İstanbul'da özellikle lüks semtlerde gündüz saatlerinde meydana gelen evlerden hırsızlıklar üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızların tanınmamak için çarşaf giydikleri tespit edildi. Şüphelilerin bina sakini ya da ziyaretçi gibi girdikleri apartmanlarda boş olduğunu tespit ettikleri dairelerin kapı göbek kilitlerini kırdıkları belirlendi. Görüntülerde evlere girdikten sonra para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenilen şüphelilerin geldiklerini bir bavula doldurarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmayla kimliklerini tespit ettiği şüphelileri geçtiğimiz günlerde operasyonla gözaltına alındı. Başakşehir ve Küçükçekmece'de 7 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 5'i kadın 7 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 200 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası, çok miktarda ziynet eşyası ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önceden de benzer suçlardan polise geliş kaydı olan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title