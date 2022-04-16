ÇARŞAFLI HIRSIZLIK ÇETESİNE BASKIN

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da çarşaf giyerek kimliklerini saklayan, girdikleri binalarda boş olduğunu tespit ettikleri dairelerden hırsızlık yapan 5'i kadın 7 kişilik hırsızlık çetesinin üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

İstanbul'da özellikle lüks semtlerde gündüz saatlerinde meydana gelen evlerden hırsızlıklar üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızların tanınmamak için çarşaf giydikleri tespit edildi. Şüphelilerin bina sakini ya da ziyaretçi gibi girdikleri apartmanlarda boş olduğunu tespit ettikleri dairelerin kapı göbek kilitlerini kırdıkları belirlendi. Görüntülerde evlere girdikten sonra para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenilen şüphelilerin geldiklerini bir bavula doldurarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel