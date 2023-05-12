ÇARŞAFLI 3 ERKEĞİN KUYUMCUDA 5 SANİYELİK SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA
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ADANA'da çarşaf giyip, kadın kılığında kuyumcuya gelen 3 hırsızlık şüphelisi, iş yeri sahibinin çekmeceye yönelmesi üzerine kaçtı.
ADANA'da çarşaf giyip, kadın kılığında kuyumcuya gelen 3 hırsızlık şüphelisi, iş yeri sahibinin çekmeceye yönelmesi üzerine kaçtı. İş yerine girişleriyle çıkışları arası 5 saniye süren şüpheliler, polis ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi.
Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, çarşaflı kadın kılığına giren silahlı 3 şüpheli, motosikletle kuyumcunun önüne geldi. Kuyumcuya girer girmez iş yeri sahibine silahı doğrultan şüpheliler, kuyumcunun çekmeceyi açması üzerine bağrışmanın ardından 5 saniye içerisinde korkarak kaçtı. Şüphelilerin arkasından iş yerindeki eşyaları fırlatan kuyumcu, soyguncuların izini kaybetti.
KAMERAYA YANSIDI
3 şüphelinin başarısız soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, kısa sürede kaçan üç şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.