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CarrefourSA Deposunda İşçi Eylemi Devam Ediyor

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan CarrefourSA deposunda çalışan işçilerin işten atılmasının ardından başlatılan eylem altıncı gününde sürüyor. İşçiler, muhatap bulamadıklarını ve tehdit edildiklerini belirtiyor.

(ANKARA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan CarrefourSA deposunda DGR isimli taşeron firmaya bağlı çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi iş yeri temsilcilerinin işten atılmasının ardından başlatılan eylem altıncı gününde sürüyor. İşçiler, "Bizi mesajlarla tehdit ediyorlar. İşten mi çıkarıldık, burada mıyız, izinli miyiz hiç bir şey bilmiyoruz. Biz buradayız ama muhatap olacağımız kimse yok" açıklamasını yaptı.

Esenyurt'ta bululan CarrefourSA deposunda çalışan DGD-Sen üyesi işçiler, işten atılanların geri alınması ve maaşlarına zam yapılması talebiyle 6 gündür eylem yapıyor.

"İşten mi çıkarıldık, izinli miyiz, hiçbir şey bilmiyoruz"

Eylemin altıncı gününde yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esenyurt CarrefourSA depo çalışanları olarak eylemdeyiz, grevdeyiz. Bizim zam talebi oldu, karşılanmadı. Karşımızda bir muhatap bulamadık. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın geri alınmasını istedik buna da olumlu bir yanıt olamadık. Bununla ilgili altı gündür direniyoruz.

Dün depoyu biz buradayken, içeride eşyalarımız varken kilitlediler. Bizi mesajlarla tehdit ediyorlar. İşten mi çıkarıldık, burada mıyız, izinli miyiz hiç bir şey bilmiyoruz. Biz buradayız ama muhatap olacağımız kimse yok. Mesajlarla, attıkları numaraları arıyoruz fakat açmıyorlar. Biz yalnız bırakıldık, siz bizi yalnız bırakmayın."

Kaynak: ANKA / Güncel

CarrefourSA Esenyurt İstanbul Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

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