Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre taşıyan sürücü tutuklandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken çarptığı polis memuru Ezgi Gönül'ü otomobilinin kaputu üzerinde 200 metre götüren ve çevredekilerin yakalayıp, polisin gözaltına aldığı sürücü Mahir Köse (42) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki motorize Şahin Timi'nde görevli polis memuru Ezgi Gönül ve diğer polisler, dün, Pamukkale ilçesi Halk Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında trafik denetimi yaptı. Denetimde, tedirgin davranışları nedeniyle Mahir Köse'nin kullandığı 20 AV 109 plakalı otomobil, durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan Mahir Köse polis memuru Ezgi Gönül'e çarpıp kaçmaya çalıştı. Gönül, çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputunda kaldı. Düşmemek için seyir halindeki otomobilin sileceklerine tutunan Gönül, 200 metre gitti.