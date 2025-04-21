Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

Çarpanak Yarımadası'nda Bahar Coşkusu: Doğaseverler ve Fotoğraf Tutkunları Akın Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki Çarpanak Yarımadası, çiçek açan kayısı ve badem ağaçlarıyla doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Yarımadaya gelenler, yürüyüş ve piknik yaparak eşsiz manzarayı keşfediyor.

Van'daki Çarpanak Yarımadası, çiçek açan kayısı ve badem ağaçlarının oluşturduğu eşsiz manzarasıyla bugünlerde doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Van Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alan yarımada, ağaçların çiçek açması ve doğanın canlanmasıyla seyrine doyum olmayan manzaraya büründü.

Ortaya çıkan manzarayı görmek ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları yarımadada ve tekneyle ulaşılabilen Çarpanak Adası'nda yoğunluk oluşturdu.

Şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki yarımadaya gelenler, bölgede yürüyüş ve piknik yaptı. Fotoğraf tutkunları ise ortaya çıkan eşsiz manzarayı görüntüledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.