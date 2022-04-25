Çarıklar Muhtarı Mehmet Doğan, 'Cengiz Başkan yılların sıkıntısına son veriyor

"Mahallede 10 bin metrekare üstyapı çalışması ile 50 tonluk içme suyu deposu ve 5 adet de foseptik imalat işi önümüzdeki günlerde başlayacak. Mahalleye yatırımın toplam bedeli 2 milyon 800 bin TL olacak. Mahalle muhtarı Mehmet Doğan, "Mahallemiz adeta modern bir görünüme kavuşuyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün yılların sıkıntısına son veriyor" dedi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Köprübaşı ilçesine bağlı Çarıklar mahallesinde 2 bin 200 metre kanalizasyon, 4 bin 800 metre içme suyu hattı çalışması yapıldı. Bu çalışmaları takiben, üstyapı işi kapsamında ise, 10 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması yapılacak. Ayrıca, 50 tonluk içme suyu deposu ile 5 adet de foseptik imalatı gerçekleştirilecek. Altyapı işinin tamamlanmasının ardından Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, mahallede inceleme gerçekleştirdi. Muhtar, Mehmet Doğan ve vatandaşlar ile bir araya gelen Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, yatırım hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü ve MASKİ İlçe Şefi Enver Çetin ile yetkili personel de mahalledeki ziyarette hazır bulundu.

"Zorluklar MASKİ ile çözüldü"

Mahalle muhtarı Mehmet Doğan, "Mahallemizde çalışma yapılacağını hiç tahmin etmiyorduk. Mahallemizde kanalizasyon hattımız yoktu. İçme suyu hattımız 30 yıl önce döşenmişti. Artık sık sık arıza yaşanıyordu. MASKİ ile geçmişte yaşadığımız zorluklar çözüldü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün yılların sıkıntısına son veriyor. Başkanımıza sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Çarıklar ve Köprübaşına hayırlı olsun"

MASKİ Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Köprübaşı ilçemizin doğasıyla farklı bir havası olan küçük ve şirin mahallesi Çarıklar mahallesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile 2 milyon 800 bin TL'lik yatırıma hayat veriyoruz. Altyapı işleri bitti, uzaktan okumalı mekanik sayaçların montajları da sürüyor. Üstyapı ve diğer imalatlara önümüzdeki günlerde geçilecek. Sıkıntılara son verecek bu çalışma ile artık mahalle modern bir dönüşüm yaşayacak. Hayırlı olsun" dedi.

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