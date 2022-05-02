Carettalar, Manavgat sahillerine gelmeye başladı, önlemler alındı

ANTALYA'da mayıs ve haziran aylarında yumurtlamak için sahile çıkmaya başlayan caretta caretta deniz kaplumbağaları Manavgat sahillerine gelmeye başlarken, güvenli yumurtlama ve yuvalama alanları için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, caretta carettaların güvenli yumurtlama yapabilmesi için mayıs ayından itibaren sahilde yasakların başladığını duyurdu. DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, Manavgat sahillerinin caretta caretta deniz kaplumbağaları için güvenli yumurtlama ve yuvalama alanları haline gelebilmesi için gerekli önlemlerini aldıklarını belirtti. Seher Akyol, mayıs ayından ekim ayına kadar geçecek sürede Manavgat'ın 65 kilometrelik sahil bandında motorlu taşıtlar başta olmak üzere binek hayvanlarının sahile girişinin yasaklandığını söyledi.

Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat Belediyesi ile uyumlu bir çalışma yürüttüklerini belirten Akyol, sahilin belli noktalarına görünür şekilde ilan ve pankartları astıklarını söyledi. Akyol, "Öncelikle ilk caretta annemiz sahile geldi ve teftişini yaptı, yumurtlama yapmadan çıkış gösterdi. Annelerimizin geldiğini görüyoruz, birkaç gün içinde de daha fazlasını bekliyoruz. Sahillerimizde araç trafiği, binek hayvanı, ateş yakılmasını, havai fişek patlatılmasını engelleyerek, doğal miraslarımızdan olan caretta ve fokları korumayı amaçlıyoruz" diye konuştu.