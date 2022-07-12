CARETTA CARETTANIN YUMURTLAMA ANI KAMERADA ANTALYA'da denizden sahile çıkan bir caretta caretta, açtığı yuvaya yumurtalarını bıraktı. ANTALYA'da denizden sahile çıkan bir caretta caretta, açtığı yuvaya yumurtalarını bıraktı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çaltıcak orman kampı sahiline çıkan bir caretta caretta, kendisine uygun bir yer bulduktan sonra kumda eşeleyerek açtığı yuvaya yumurtalarını bıraktı. Caretta caretta yumurtaları bırakmasının ardından hızla kumsaldan uzaklaştı. Vatandaşların yürüyüş ve piknik yaptığı bir alanda görülen carettanın yumurtlama anı, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Caretta carettanın sahilden ayrılmasının ardından vatandaşlar yumurta bırakılan alanı taşla çevirdi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Konyaaltı Antalya Güncel Haberler

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