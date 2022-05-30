Caretta carettalar bu yıl iki hafta gecikti - Haberler

NESLİ tehlike altındaki i caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde en çok yuvalama sahasına sahip Antalya kıyılarında, bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle yuva oluşumları iki hafta gecikti. Akdeniz'in en büyük yuvalama kumsalı Belek'te ilk yuva 17 Mayıs'ta oluşurken, toplam yuva sayısı 35 oldu.

Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler arasında kırmızı listesinde bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağaları, Akdeniz'in Türkiye kumsallarında yuva yapmaya başladı. Tüm Akdeniz'in en büyük yuvalama kumsalı konumundaki 29,5 kilometrelik Belek kumsalında da ilk yuva bu yıl, geçen yıllara göre yaklaşık iki hafta gecikmeli oluştu.

Belek'te alan sorumlusu olarak görev yapan Kerem Atatunç, bölgedeki ilk yuvanın 17 Mayıs günü oluştuğunu, şu ana kadar oluşan toplam yuva sayısının 35 olduğunu açıkladı. Kızılot alan sorumlusu Fatih Polat, ilk yuvanın 21 Mayıs'ta oluştuğunu, şu an toplam yuva sayısının 22'ye yükseldiğini kaydetti. 'Caretta ebesi' olarak da anılan Kerem Atatunç ve Fatih Polat, bu yıl mayıs ayı başlarının soğuk olması nedeniyle, deniz kaplumbağalarının kumsala çıkışları ve yuva oluşumlarının da yaklaşık iki hafta geciktiğini, havaların ısınmasıyla yuva oluşumlarında artış yaşanmaya başladığını dile getirdi.