Caretta Caretta Yumurtaları Koruma Altında

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İzmir'in Selçuk ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta türüne ait 57 yumurta koruma altına alındı. Pamucak sahilinde yapılan çalışma ile yuvalama alanı koruma altına alındı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden caretta carettaya ait 57 yumurta korumaya alındı.

Selçuk Belediyesinden yapılan açıklamada, Pamucak sahilinde tespit edilen deniz kaplumbağasına ait yuvalama alanı için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği işbirliğinde sahildeki yuvalama alanının koruma altına alındığı bildirilen açıklamada, sahile gelen ziyaretçilerin dikkatli olması istendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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