Caretta Caretta Yavruları Denize Ulaştı

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun sahilinde, deniz kaplumbağalarının yuvalarından çıkan 10 caretta caretta yavrusu güvenli bir şekilde denizle buluştu. DEKAFOK yetkilileri, bölgede 600'ün üzerinde yuva tespit ettiklerini belirtti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun sahilinde yuvalarından çıkan caretta caretta yavruları, denizle buluştu.

Deniz kaplumbağalarının üreme yerlerinden Sorgun sahilinde yumurtalarından çıkan yavruların denize ulaşma süreçleri başladı.

Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) görevlilerince kontrol amaçlı açılan 2 yuvadan 10 caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yaptıkları çalışmalarda bölgede 600'ün üzerinde yuva tespit ettiklerini söyledi.

Akyol, yuvalarından çıkan ilk yavruların güvenli şekilde denize ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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