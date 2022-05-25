Caretta caretta yasağı; 3 sahile gece girmenin cezası 109 bin TL - Haberler

NESLİ tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonunun başlamasıyla Antalya'nın dünyaca ünlü, birleşik kumsallar Çıralı ve Olimpos ile Patara kumsalına saat 20.00'den gün doğumuna kadar giriş yasaklandı. Eylül sonuna kadar sürecek yasağa uymayanlara 109 bin 785 TL ceza uygulanacak.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu başladı. Akdeniz'de caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının en çok yuvalama yaptığı kumsallar ise Antalya kıyılarında yer alıyor. Deniz kaplumbağaları üreme sezonuna bağlı olarak Çıralı, Olimpos ve Patara kumsallarına geceleri giriş yapmak, yüzmek, çadır kurmak, ateş yakmak gibi tüm insan faaliyetleri yasaklandı.

Yasağa uymayanlar için ağır para cezaları uygulandığını anlatan Erdal Elginöz, "Sahil boyunca yerli ve yabancı tüm turistlere bilgilendirme yapıyoruz. Hava karardıktan sonra görevlilerimiz sahile giren olursa, bilgilendiriyor ve boşaltılmasını istiyor. Sorun çıkartan olursa jandarmaya haber veriliyor. Jandarmanın uyarısına da itiraz edilirse valilik emri kapsamında 400 TL'nin üstünde idari para cezası, caretta carettalar ve yuvalarına zarar verici bir olay yaşanırsa da 109 bin 785 TL'lik 'Çevre Kanunu' kapsamındaki cezalar uygulanıyor. Maaşlı personelin mayıs maaşını kooperatifimiz, haziran-eylül dört aylık maaşını da Kemer Belediyesi ödüyor. Belediye ayrıca kafesler ve tabela gibi tüm malzeme desteğini de sağlıyor" dedi.