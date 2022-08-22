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Çardaktan düşüp belini kırdı, tedavi sonrası kontrole çekiciyle götürüldü (2)

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Çardaktan düşüp belini kırdı, tedavi sonrası kontrole çekiciyle götürüldü (2)

ÇEKİCİ İLE GELDİ, HASTA NAKİL AMBULANSIYLA EVİNE GÖNDERİLDİAdana'nın Kozan ilçesinde bir süre önce çardaktan düşüp beli kırılan, kontrol amacıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne çekiciyle götürülen Ali Yücel'in işlemleri tamamlandı.

ÇEKİCİ İLE GELDİ, HASTA NAKİL AMBULANSIYLA EVİNE GÖNDERİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde bir süre önce çardaktan düşüp beli kırılan, kontrol amacıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne çekiciyle götürülen Ali Yücel'in işlemleri tamamlandı. Yücel, hasta nakil ambulansıyla evine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

Devlet Hastanesi Adana Kozan Güncel Haberler

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