Caravaggio ve Les Percussions de Strasbourg, İstanbul'da 'RuptuR' Projesi ile Sahne Aldı

Deneysel caz ve çağdaş müziklere imza atan Fransız topluluğu Caravaggio ile Avrupa'nın köklü perküsyon topluluklarından Les Percussions de Strasbourg, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda "RuptuR" başlıklı deneysel sahne projesini gerçekleştirdi.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, sanatçılar projede izleyiciye, enstrümanlar, ışık ve performansın bütünleştiği sinematik bir atmosfer sundu. Performansta fırça, folyo kağıdı gibi alışılmadık araçlar da müzik yapımında kullanıldı.

Besteci Benjamin de la Fuente ve Samuel Sighicelli tarafından tasarlanan projede, her biri yaklaşık 17 dakika süren bölümler müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Performansta Caravaggio'yu Bruno Chevillon (elektro bas, elektronikler), Benjamin de la Fuente (keman, elektro gitar), Eric Echampard (davul, elektronik pad) ve Samuel Sighicelli (elektro org, analog synthesizer, sampler) temsil etti.

Les Percussions de Strasbourg kadrosunda ise Theo His-Mahier, Lou Renaud-Bailly ve İstanbul doğumlu perküsyon sanatçısı Emil Kuyumcuyan yer aldı.

Projenin ışık tasarımı Christophe Schaeffer'e, ses tasarımı Vanessa Court'a ve teknik koordinasyonu ise Laurent Fournaise'e ait.

CRR'nin diğer konser programlarına CRR Konser Salonu sosyal medya hesaplarından ve "crrkonsersalonu.ibb.istanbul" adresinden ulaşılabilir.