CAPE Ülkeleri, İsrail'in Katar'daki Saldırısını Kınadı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Somali ve Sudan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika hükümetinin, İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Katar'ın Doha kentinde, Hamas Siyasi Büro üyelerinin bulunduğu iddia edilen sivil binayı hedef alan saldırıyı kesin dille kınadığı belirtildi

Açıklamada, Katar topraklarına yönelik saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini çiğnediği ve sivillerin korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile uluslararası insancıl hukuk hükümlerini zedelediği vurgulandı.

Söz konusu saldırının Katar'ın egemenliğine açık bir ihlal teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, olayın Katar hükümetinin Gazze'de ateşkes sağlanması ve Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması için üstlendiği kolaylaştırıcı rolün sürdüğü esnada gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Güney Afrika hükümeti, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım niteliğindeki savaşta derhal ateşkes ilan etmesi ve askeri operasyonlarını durdurarak adil barış için müzakerelerin başlaması çağrısında bulunmaktadır." ifadesi yer aldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların Katar'ın egemenliğini ihlal ettiği ve halihazırda kırılgan olan bölgesel durumu daha da ağırlaştırma riski taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, KDC'nin Katar ile dayanışma içinde olduğunun altı çizilerek, Katar'ın uzun süredir diyalog ve barışın savunucusu olarak önemli rol üstlendiği vurgulandı.

Somali

Somali hükümetinden yapılan açıklamada da saldırılar, "İsrail işgal makamları tarafından Doha'daki yerleşim yerlerine gerçekleştirilen terörist askeri eylemler" olarak nitelendirilerek kınandı.

BM Güvenlik Konseyinin sorumluluklarını üstlenmeye çağırıldığı açıklamada, İsrail'in devam eden düşmanca eylemlerini durdurmak ve sivillerin korunmasını sağlamak için acil önlemler alınması talep edildi.

Sudan

Sudan Egemenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, saldırı "uluslararası yasaların ihlali" ve "Katar'ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine yönelik bariz bir ihlal" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, saldırının kınandığı ve bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları baltaladığı belirtildi.

Afrika Birliği

Afrika Birliği (AfB) Komisyon Başkanı Mahmud Ali Yusuf ise saldırının Orta Doğu'daki "zaten kırılgan olan durumu" daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu.

Yusuf, AfB'nin itidal, egemenliğe saygı ve sivillerin korunması çağrısını yineledi.???????