Cape Town'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü

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Güney Afrika'nın Cape Town kentinde bir gecekondu mahallesinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların bilinmeyen olduğu ve mağdurların mutfakta sosyalleşirken pusuya düşürüldüğü belirtildi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehri yakınlarındaki gecekondu mahallesinde bir eve kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde Cape Town yakınlarındaki Gugulethu Mahallesi'ndeki bir kaçak yerleşime silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi verilen açıklamada, "Ön bilgiler, kurbanların mutfakta sosyalleştikleri sırada bilinmeyen saldırganlar tarafından pusuya düşürüldüklerini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Evde uyuyan 3 kişinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu, saldırının nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Dünyada suç olaylarının en yaygın görüldüğü ülkeler listesinde en üst sıralarda yer alan Güney Afrika'da, resmi verilere göre geçen yıl 27 bin kişi cinayete kurban gitmişti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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