Cape Town'da Gazetecilerden Gazze'ye Destek Gösterisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki Sea Point bölgesinde, yerel gazeteciler ve medya çalışanları Gazze'deki meslektaşlarına destek vermek amacıyla protesto gösterisi düzenledi.

CAPE TOWN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki Sea Point bölgesinde protesto gösterisi düzenleyen Güney Afrikalı gazeteciler ve medya çalışanları, 17 Ağustos 2025.

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki Sea Point bölgesinde Güney Afrikalı gazeteciler ve medya çalışanları Gazze'deki meslektaşlarına destek amacıyla protesto gösterisi düzenledi. (Fotoğraf: Shakirah Thebus/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü

Korkutan virüs hızla yayılıyor! Binlerce kişiye bulaştı, 90 kişi öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya'nın tavırları olay olmuştu, Murat Boz'dan açıklama geldi

Murat Boz'dan Hasan Can Kaya açıklaması geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.