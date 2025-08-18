Cape Town'da Gazetecilerden Gazze'ye Destek Gösterisi
Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki Sea Point bölgesinde, yerel gazeteciler ve medya çalışanları Gazze'deki meslektaşlarına destek vermek amacıyla protesto gösterisi düzenledi.
CAPE TOWN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki Sea Point bölgesinde protesto gösterisi düzenleyen Güney Afrikalı gazeteciler ve medya çalışanları, 17 Ağustos 2025.
Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki Sea Point bölgesinde Güney Afrikalı gazeteciler ve medya çalışanları Gazze'deki meslektaşlarına destek amacıyla protesto gösterisi düzenledi. (Fotoğraf: Shakirah Thebus/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel