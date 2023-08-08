Cape Town'da Dolmuş Şoförlerinin Grevi Hayatı Felç Etti, 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town bölgesinde dolmuş şoförlerinin greve gitmesi hayatı felç ederken, çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti. Grev nedeniyle binlerce yolcu mağdur oldu. Dolmuş şoförlerinin grevi nedeniyle bazı büyükelçilikler, vatandaşlarına Cape Town bölgesinde seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town bölgesinde dolmuş şoförlerinin greve gitmesi hayatı felç ederken, çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin güneyindeki Cape Town bölgesinde dolmuş şoförleri 3 Ağustos'ta greve gitti.

Grev nedeniyle binlerce yolcu mağdur olurken, çıkan olaylarda şimdiye kadar biri polis 3 kişi hayatını kaybetti.

Dolmuş şoförlerinin grevi nedeniyle ülkedeki bazı büyükelçilikler, vatandaşlarına Cape Town bölgesinde bir süre seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Güney Afrika Ulusal Taksi Konseyi, plaka gizleme, aşırı yükleme ve ehliyetsiz araç kullanma gibi suçlar nedeniyle araçlara el koyma yetkisi veren yönetmeliği protesto için grev kararı almıştı.