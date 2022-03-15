Cape Town'da dolmuş şoförleri karakol basıp, nezaretteki meslektaşlarını çıkardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cape Town'da dolmuş şoförleri karakol basıp, nezaretteki meslektaşlarını çıkardı

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
 - Güncelleme:
Cape Town'da dolmuş şoförleri karakol basıp, nezaretteki meslektaşlarını çıkardı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, bir grup dolmuş şoförü, karakol basarak, burada tutulan iki meslektaşlarını polisin elinden aldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, bir grup dolmuş şoförü, karakol basarak, burada tutulan iki meslektaşlarını polisin elinden aldı.

News24'ün haberine göre, Cape Town'da yaklaşık 40 dolmuş şoförü, sahte evrak bulundurmaktan gözaltına alınan iki meslektaşını kurtarmak için Philipi bölgesindeki karakolu bastı.

Saldırganlar, meslektaşlarının salıverilmesi taleplerinin reddedilmesinin ardından, polis memurlarını etkisiz hale getirip, gözaltındaki arkadaşlarını da alarak olay yerinden uzaklaştı.

Saldırganlar ve karakoldan çıkarılan iki şoför henüz yakalanamazken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Güney Afrika, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title