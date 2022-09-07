CAPE TOWN - Afrika'nın güney ucunda bir doğa harikası: Masa Dağı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde bulunan Masa Dağı, dünyanın en eski dağ oluşumları arasında yer alıyor.

Afrika'nın en güneybatı köşesinde, Atlas ve Hint okyanuslarının kesiştiği bir bölgede yer alan Masa Dağı, ihtişamlı okyanus ve doğa manzaraları, yüzlerce farklı yürüyüş, bisiklet ve tırmanış parkurları ve zengin bitki çeşitliğiyle, her yıl 800 binden fazla turisti kendine çekiyor.

Okyanusun kıyısından yüzlerce metre yükseğe uzanan dik kayalıkların üzerine kurulu plato yapısı nedeniyle uzaktan bakıldığında bir masayı andıran dağ, dünya dillerindeki ismini bu benzetmeden alıyor.

Yerli Khoi halkı ise dağı "Deniz Dağı" olarak isimlendiriyor.

UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer alan dağ, dünyanın önde gelen doğa harikaları arasında gösteriliyor.

Çoğunluğu endemik 1470 çiçek türü

Cape Town Üniversitesi raporuna göre, yaklaşık 240 milyon yaşında olduğu tahmin edilen Masa Dağı, dünyanın en yaşlı dağlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Dünyanın en küçük ve alan bakımından en yoğun bitki çeşidine sahip Cape Flora Krallığı'nın en önemli bölümlerinden biri olan Masa Dağı, zengin bitki çeşitliliğine sahip.

Masa Dağı Ulusal Parkı'ndan (TMNP) edinilen bilgiye göre, yüzde 70'i sadece bu yörede yetişen ve 300'ü yok olma tehdidi altında bulunan 2 bin 200 civarında bitki çeşidine ev sahipliği yapan dağ, "kırmızı disa" ve "kral protea" gibi ülkenin sembolleşmiş çiçeklerinin de aralarında bulunduğu 1470 çiçek türünü barındırıyor.

350'den fazla yürüyüş parkuru

Sert kumtaşından meydana gelen bu dağdaki bazı mağaralar ise jeolojik açıdan türünün dünyadaki ender örnekleri arasında yer alıyor.

Dağın zirvesine giden farklı uzunluk ve zorluk derecelerine sahip 350'den fazla doğa yürüyüşü parkuru bulunuyor.

En düşük zorluk seviyesine sahip ve en kısa parkurlarda, dağın zirvesine ulaşmak 2 ila 4 saati bulabiliyor.

Dağa bir rehber eşliğinde grup halinde tırmanmak isteyenler için çeşitli tur seçenekleri mevcut. Ayrıca her ayın ikinci pazar günü gönüllü rehberler eşliğinde gruplar halinde yürüyüş etkinlikleri düzenleniyor.

Bununla birlikte TMNP yetkilileri, tecrübesiz kimselerin dağa gruplar halinde tırmanmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Dağın zirvesine ulaşanları ise burada geniş bir plato ile uçsuz bucaksız bir okyanus manzarası karşılıyor. Cape Town kentinin kuşbakışı panaromik manzarası ise dağın eteklerine seriliyor.

Teleferikle tırmanış

Zirveye yürümeden çıkmak isteyenler için teleferik seçeneği de mevcut. Yaklaşık 4-5 dakika süren bu yolculukta yolcular, teleferiğin dönen zemini sayesinde 360 derece manzaranın keyfini çıkarıyor.

Rüzgarlı ve fırtınalı günler haricinde yılın her günü 08.30-19.00 saatlerinde çalışan bu teleferiğin kişi başı gidiş dönüş bilet ücreti sabah saatlerinde 390 rand (yaklaşık 22,5 dolar), öğle saatlerinde ise 320 rand (yaklaşık 18,5 dolar) oluyor. Tek yön bilet fiyatları ise 220 rand (yaklaşık 12,5 dolar) değerinde.

Bisiklet parkurları

Masa Dağı'nda ayrıca 160 kilometre uzunluğunda bisiklet yolları bulunuyor.

Bununla birlikte bu yolları kullanmak için park yönetiminden günlük veya yıllık izin almak gerekiyor.

Güney Afrika'nın en çok fotoğraflanan yeri

Masa dağı, eşsiz manzaralarıyla dünya genelinden fotoğraf meraklılarının da ilgi duyduğu yerler arasında yer alıyor.

TNPF'ye göre dağ, Güney Afrika'da bugüne kadar en çok fotoğraflanmış mekan olma özelliğini taşıyor.