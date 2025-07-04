Caparov: İran-İsrail Çatışması Bölge İçin Tehdit

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "İran- İsrail çatışması tüm bölge için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır." dedi.

Caparov, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde, "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı Bir Gelecek İçin Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temasıyla düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'nde konuştu.

Orta Doğu'da yoğun çatışmalar yaşandığına dikkati çeken Caparov, "İran-İsrail çatışması tüm bölge için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Mağdurların masum vatandaşlar arasından olması üzüntü vericidir." ifadelerini kullandı.

Caparov, Kırgızistan'ın iki ülkeyi, çatışmayı uluslararası norm ve prensipler doğrultusunda barış ve diplomatik yollarla çözmeye davet ettiğini belirtti.

Zirvenin, Azerbaycan'ın barışın sembolü tarihi Hankendi şehrinde yapılmasının özel anlamı bulunduğunu dile getiren Caparov, "Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve kardeş Azerbaycan halkına, görkemli kabulü ve misafirperverliğinin yanı sıra zirvenin yüksek düzeyde düzenlenmesinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Caparov, Ekonomik İşbirliği Teşkilatına özel önem atfettiğini ve üye ülkelerle ekonomik işbirliğini geliştirmek istediğini söyledi.

Ekonomik kalkınmanın iklim değişikliğiyle doğru orantılı olduğuna işaret eden Caparov, bugünün iklim koşullarına uyum sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, tarım ve sanayide akıllı altyapıların hayata geçirilmesi için çabaların birleştirilmesini önerdi.