Caparov ile Putin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik tutumlarını teyit etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda yaptıkları görüşmede iki halk ve devletin yararına ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik tutumlarını teyit etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda yaptıkları görüşmede iki halk ve devletin yararına ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik tutumlarını teyit etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Caparov ile Putin'in Kırgız-Rus stratejik ortaklığı ve ittifakının güncel konularının yanı sıra iki ülke arasındaki uluslararası bölgesel örgütler ve entegrasyon kurumları çerçevesindeki işbirliğini görüştükleri belirtildi.

Ayrıca liderlerin, ikili ve çok taraflı formatlarda yaklaşan etkinliklerin takvimi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, iki halk ve devletin yararına Kırgız-Rus ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik tutumun teyit edildiği vurgulandı.