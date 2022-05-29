Çapa makinesinin demiri bacağına saplandı, itfaiye kurtardı - Haberler

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Çapa makinesinin demiri bacağına saplandı, itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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Çapa makinesinin demiri bacağına saplandı, itfaiye kurtardı

BARTIN'da Mert Demirci'nin (19) sol bacağına bahçede kullandığı çapa makinesinin demiri saplandı.

BARTIN'da Mert Demirci'nin (19) sol bacağına bahçede kullandığı çapa makinesinin demiri saplandı. Demir parçanın kesilerek çıkartıldığı genç, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gerişkatırcı köyünde meydana geldi. Bahçede toprak çapalama makinesini kullanan Mert Demirci'nin bacağına demir parçası saplandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen İtfaiye ve sağlık ekipleri Demirci'ye müdahale etti. Ekipler, saplanan demir aksamları keserek, çıkarttı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demirci, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

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