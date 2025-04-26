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Çapa Makinesine Kaptıran 9 Yaşındaki Ahmet Ağır Yaralandı

Çapa Makinesine Kaptıran 9 Yaşındaki Ahmet Ağır Yaralandı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde çapa makinesine ayaklarını kaptıran 9 yaşındaki Ahmet G., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çapa makinesine ayaklarını kaptıran 9 yaşındaki Ahmet G., ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Çapa makinesi ile tarla sürmeye çalışan Ahmet G., ayaklarını makinenin döner bıçaklı bölümüne kaptırdı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyup koşan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ahmet G., ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki ayağı ve sırtından yaralanan Ahmet G. buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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