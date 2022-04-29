BOLU'da bir erkek, tartıştığı kadını, çantasındaki bıçağı görünce yere yatırıp ellerini tuttu. Çağırılan polis ekipleri, kadın ile erkeği ifadelerini almak için polis merkezine götürdü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Karaçayır Mahallesi Fuar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kadının çantasında bulunan bıçağı gören kişi, kadına müdahale etti. Çevredeki vatandaşların müdahale etmediği ve izlediği olayda, yere yatırılan kadın sinir krizleri geçirdi. Kadın, "Nefes alamıyorum. Beni kaldır" diye feryat ederken, kavga ettiği kişi ise ellerini tuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, 2 kişiyi ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadının çantasında olduğu iddia edilen bıçak ise olay yerinde park halindeki bir otomobilin altında bulundu.