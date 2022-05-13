ÇANTASI ÇALINDI, YALIN AYAK HIRSIZLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ - Haberler

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, Recep Göker (55), caminin şadırvanında elini yüzünü yıkarken çantası çalındı. Göker, yalın ayak hırsızların peşine düşerken, polis bir apartmanın bodrum katında 2 şüpheliyi yakaladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Caminin bahçesinde eilini yüzünü yıkayan Recep Göker'in yanına yaklaşan G.O. (22) ile A.A. (23), içinde 100 TL, pasaport ve kimliği bulunan sırt çantasını alıp kaçtı. Yalın ayak şüphelilerin peşine düşen Göker, bir apartmanın otoparkında izlerini kaybetti. Göker'e çevredekiler ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler yardım etmeye çalıştı. Ekipler, 2 şüpheliyi apartmanın bodrum katında yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Çanta sahibi Recep Göker, "Camide elimi yüzümü yıkıyordum. Bir anda yanımda bulunan çantayı alıp, kaçmaya başladılar. Ayakkabımı bile giymeden peşlerine düştüm. Polisin ve vatandaşların yardımı ile yakalandı" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel