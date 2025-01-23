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Cansuyum Projesi'nin İkinci Aşaması Nizip'te Açıldı

Cansuyum Projesi'nin İkinci Aşaması Nizip'te Açıldı
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen Cansuyum Projesi'nin ikinci aşaması Nizip'te açıldı. Proje, su yönetimini iyileştirerek tarımsal üretimi artırmayı hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Cansuyum Projesi'nin ikinci kısmı Nizip'te açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, küresel ısınma ile beraber su yönetiminin ön plana çıkması ve tarımsal üretimin arttırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Cansuyum Projesi'nin ikinci kısmı Nizip'te hayata geçirildi.

Mevcut kanalların tamiri ve kapalı sisteme geçişinin sağlanması, yeni sulama kanallarının imarı için sürdürülen çalışmalar kapsamında Gülkaya köyünde açık ve toprak şeklindeki kanal su kaybı ve diğer tehlikelere karşı kapalı ve borulu sisteme çevrildi.

Proje kapsamında bin 500 metre kanal, köprü ve kapak yapımlarına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin bölge için önemine vurgu yaptı.

Şahin, önce kanallarla kapalı sistemle Cansuyu Projesi'ni güçlü hale dönüştürdüklerini ve şu an Barak'ın cansuyu, kapalı sistem hattı şeklinde devam ettiğini belirterek, "15 Ocak'ta Strateji Başkanlığı Gaziantep'e 65 projenin onayını verdi. Barak Ovası'nın sulanması için P2 pompaj sisteminin strateji olarak yatırım programına alınması gerekiyordu. Şu anda bu programa alındı. En kısa sürede Barak Ovası'nda sulanamayan arazi kalmayacak." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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