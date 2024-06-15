Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Tanzanya'da İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Dağıtacak
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tanzanya'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtacak. Dernek, Türk hayırseverlerin bağışlarıyla yaklaşık 1800 büyükbaş kurbanlık aldı ve İslami usullere uygun şekilde kesimi sağlanacak kurbanlar, ihtiyaç sahiplerine derneğin organizasyonuyla dağıtılacak.
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tanzanya'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtacak.
Afrika'nın farklı ülkelerinde vekaletle kurban kesimi yapan dernek, Tanzanya'daki hazırlıklarını tamamladı.
Derneğin Tanzanya'da görev yapan gönüllüleri, Türk hayırseverlerin bağışlarıyla bu ülkede yaklaşık 1800 büyükbaş kurbanlık aldı.
İslami usullere uygun şekilde kesimi sağlanacak kurbanlar, derneğin organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Türk hayırseverlerin vekalet vererek kestireceği kurbanlar, Handen, Muheza, Kilindi, Pangani, Kirare, Mazingara bölgelerine ulaştırılacak.