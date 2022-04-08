Cansuyu Derneğinden Uganda'ya yardım

Cansuyu Derneği, "Ramazan Organizasyonları" kapsamında Uganda'da yardım etkinliği düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ve dünyanın mazlum coğrafyalarında yardım çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda Doğu Afrika ülkesi Uganda'da yardım organizasyonu düzenleyen dernek, bölge insanına umut oldu.

Uganda'nın Jinja bölgesinde içerisinde temel gıda malzemeleri olan ramazan kumanyaları dağıtıldı. Bir ailenin ramazan boyu gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kumanyalar binlerce Ugandalıya ulaştırıldı.

Ayrıca imkansızlıklardan dolayı Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan 120 Ugandalı Müslümana kendi dillerinde hazırlanan Kur'an-ı Kerim meali dağıtıldı.

32 temiz su kuyusu açıldı

Kumanya ve meal dağıtımlarının ardından temiz su ihtiyacını gidermek için de çalışmalar yapan dernek, bölgedeki kurak köylere giderek, 32 temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın, ramazanın bereketini ve sevincini hem yurt içinde hem de mazlum coğrafyalarda paylaşmak için titizlikle çalıştıklarını belirtti.