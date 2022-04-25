Cansuyu Derneğinden Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Cansuyu Derneği, ramazan ayı yardımları kapsamında Pakistan'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı ve su kuyusu açılışları gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cansuyu ekipleri yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

Pakistan'da muhtaçlara ulaşan dernek, Azad Keşmir bölgesindeki Dhirkot şehrinde 200 muhtaç aileye hayırseverler tarafından bağışlanan kumanya paketlerini dağıttı. İçerisinde temel yiyecek malzemeleri olan kumanyalar, bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayabilecek şekilde hazırlandı.

Gıda dağıtımlarının ardından Pakistan'ın Tarparkhar Çölü'nde insanların temiz suya ulaşabilmeleri için 50 adet su kuyusu açılışı gerçekleştiren dernek, yaklaşık 20 bin insanın temiz suya ulaşmasını sağlamış oldu. Bölge halkı ise su kuyularının açılmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, dünyada su krizini en çok yaşayan ülkelerden birisinin de Pakistan olduğunu belirterek, "Özellikle Pakistan'ın Sind Eyaleti'nin güneydoğu sınırlarında bulunan Tarparkhar Çölü son yıllarda alışılan ortalamaların çok üzerinde sıcaklıklar yaşıyor ve iklim normallerinin çok altında yağışlar alıyor." ifadelerini kullandı. ???????