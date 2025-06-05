Cansuyu Derneği, Kurban Bayramı İçin Üç Kıtada Çalışmalarını Sürdürüyor

Cansuyu Derneği, Kurban Bayramı İçin Üç Kıtada Çalışmalarını Sürdürüyor
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Cansuyu Derneği gönüllüleri, Kurban Bayramı dolayısıyla 19 ülkede kurban organizasyonları yaparak ihtiyaç sahiplerine bağışlanan kurbanlıkları ulaştırma çalışmalarına başladı. Nijer’deki hazırlıklar tamamlandı.

Cansuyu Derneği gönüllülerinin Kurban Bayramı dolayısıyla üç kıtada yürüttükleri çalışmalar sürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gönüllülerden oluşan kurban ekipleri, 19 ülkede, derneğe bağışlanan vekalet kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Nijer'de kurban organizasyonuna katılan dernek gönüllüleri kurbanlıkların seçimi, kesimi ve dağıtımı yapılacak bölgelerin tespiti için hazırlıklarını tamamladı.

Cansuyu Nijer 2025 Kurban Organizasyonu ekip başkanı Murat Sali, seçilen hayvanların İslami usullere uygun olarak, hijyenik koşullarda kesimlerinin gerçekleştirileceğini belirterek, kesim görüntülerinin de en kısa zamanda bağışçılara ulaştırılacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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