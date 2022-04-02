Cansuyu Derneği, Çad'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırdı

Cansuyu Derneği, Çad'daki ramazan organizasyonu kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ile kurban eti dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cansuyu ekipleri, ramazan organizasyonu kapsamında yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Her yıl ramazan ayında "Kazancımız Allah için verdiğimizdir" sloganı ile muhtaç ülkelere hayırsever vatandaşların emanetlerini ulaştıran Cansuyu, Orta Afrika ülkesi Çad'da yardım organizasyonu düzenledi.

Dernek, içinde bir ailenin ramazan boyunca ihtiyacını karşılayacak temel yiyecek malzemelerinin bulunduğu kumanyaları, Çad'da binlerce ihtiyaç sahibi aileye dağıttı.

Organizasyon kapsamında, bölgedeki ekonomik kalkınmanın sağlanması için 20 canlı hayvan dağıtımı yapıldı. Çadlı muhtaçların temiz su ihtiyacının karşılanması için şehrin Ndjamena bölgesindeki kurak köylerde 20 temiz su kuyusu da açıldı.

Ngule mülteci kampı ve Kamerun sınırında bulunan kamplarda Türkiye'den hayırseverlerin bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanları kesilerek etleri 20 bin muhtaca ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, Türkiye'den hayırsever vatandaşların yardımlarını Orta Afrika ülkesi Çad'daki muhtaçlara ulaştırdıklarını ifade ederek, bölge halkının bu yardımlar karşısında memnuniyet duyduklarını ve dua ettiklerini aktardı.