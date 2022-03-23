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Cansuyu Derneği bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak

AA - Filiz Kınık Öz - Güncel
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Cansuyu Derneği bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerden gelen bağış ve yardımları ramazan ayında muhtaçlara ulaştırmaya devam edecek.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerden gelen bağış ve yardımları ramazan ayında muhtaçlara ulaştırmaya devam edecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu tarihten bu yana ramazan aylarında yardım organizasyonları düzenleyen dernek, bu yıl "Kazancımız, Allah için verdiğimizdir" sloganıyla hayırseverlerin yardımlarını muhtaçlara ulaştıracak.

Dernek, ramazanda kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımından zekat, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonu düzenleyecek.

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, her yıl düzenli gerçekleştirdikleri ramazan yardımlarını bu sene de Türkiye'nin yanı sıra Filistin, Yemen ile Arakan gibi kriz bölgelerine ve dünyanın en fakir ülkelerine yapacaklarını kaydetti.

Köylü, "Son iki yıldır tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi dolayısıyla yurt içi yardımlarımızı önceliyoruz ve yıl boyu dağıtımlar yapıyoruz. İnşallah, bu ramazan ayında da mağdur ve muhtaç kardeşlerimize ulaşmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Köylü, ramazanda hayırseverlerin destekleri ile yüz binlerce muhtaç aileye gıda paketi yardımında bulunacaklarını bildirdi.

Bağışçılar, "www.cansuyu.org.tr" internet sitesinden, ilgili banka hesap numaralarına, PTT'den "511 75 63" numaralı posta çeki hesabına veya Cansuyu il temsilciliklerine giderek makbuz karşılığında yardım yapabilecek.

Cansuyu Derneği bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak

AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Mevla, Güncel, Haberler

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