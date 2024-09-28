Cansuyu Derneği, Afrika ve Asya'da 4 bin 943 Su Kuyusu Açtı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4 bin 943 su kuyusunun faaliyete geçirildiği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her yıl 2 milyona yakın insanın kuraklık, hastalık ve suya ulaşma zorlukları nedenleriyle hayatını kaybettiği vurgulandı.

Derneğin, kuraklık ve susuzluğun etkili olduğu Afrika ve Asya'da bugüne kadar 25 ülkede 4 bin 943 su kuyusunu faaliyete geçirdiği belirtilen açıklamada, geçen yıl çeşitli coğrafyalarda 386 su kuyusunun açıldığı kaydedildi.

Bir kuyunun hizmete alınmasının 6 ile 9 ay arasında sürdüğü ve her kuyudan günlük ortalama 300 ila 500 insanın faydalandığı ifade edilen açıklamada, "Tek başına Afrika ve Afganistan'da su kuyu açtırmak isteyen bağışçıların 3 bin 500 dolar, Asya'da açtırmak isteyenlerin ise 1000 dolar bağışta bulunmaları gerekiyor." denildi.