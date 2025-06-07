Cansuyu Derneği 19 Ülkede Kurban Kesimlerine Başladı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kurban organizasyonu kapsamında bayramın ilk günü itibarıyla derneğe bağışlanan vekalet kurbanlıkların kesimlerini gerçekleştiriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cansuyu gönüllüleri 19 ülkede bayram namazının ardından kurban kesim alanlarında kasaplar ve yardımcı personelle kurban kesimlerini sürdürüyor.

Kurbanlıkların etleri, paylara ayırılarak muhtaç ailelere dağıtılıyor.

Organizasyon sürecindeki tüm vekalet kurban kesimleri İslami usullere uygun yapılarak kamera kaydına alınıyor.

Kayıtlar, bağışçılara kısa sürede ulaştırılacak.