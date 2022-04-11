CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler

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CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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KAYSERİ'de, cansız manken üzerindeki kıyafeti çalan K.B. (23), polis ekiplerince yakalandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, cansız manken üzerindeki kıyafeti çalan K.B. (23), polis ekiplerince yakalandı. K.B.'nin cansız mankenden hırsızlığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde meydana geldi. Giyim mağazasının kapalı olduğu sırada iş yerinin önüne gelen K.B., cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı. İş yeri sahiplerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda K.B.'nin Fevziçakmak Mahallesinde olduğu belirlendi. K.B., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Çalınan kıyafete ise el konuldu.

Bu arada cansız mankenden çalınan kıyafet güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde K.B.'nin cansız mankenin üzerindeki kıyafeti aldıktan sonra iş yerine el salladığı da görüldü.

CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

CANSIZ MANKENDEN KIYAFET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

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