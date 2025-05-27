Cansız Beden Uzun Uğraşlar Sonrası Çıkarıldı

Cansız Beden Uzun Uğraşlar Sonrası Çıkarıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedeni, AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

CANSIZ BEDENİ, UZUN UĞRAŞLAR SONUCU BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedenini bölgeden çıkarmak için AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından uzun süre çalışma gerçekleştirildi. Bartu'nun cansız bedeni, ekipler tarafından önce yaya olarak taşındı. Ardından yolun bir kısmında traktör kasasına alınan Bartu'nun cansız bedeni 6 saat sonra Adatepebaşı köyüne getirildi. Bartu'nun cansız bedeni burada bekleyen ambulansa alınarak Ayvacık Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Nazif Cemhan ŞEN- İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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