Canlı yayında bir ilk! Hatay'da 3 dinin temsilcisi bir araya gelip birlikte mesajı verdi

HATAY (Haberler.com) - Türkiye'nin mozaik kentlerinden biri olan Hatay, EXPO 2022 heyecanı yaşamaya devam ediyor. Dünyada "Barışın ve kardeşliğin" kenti olarak nam salmış Hatay'da önceki gün bir ilk gerçekleşti.

3 DİNİN TEMSİLCİSİ ELE ELE

Ramazan ayında Müslüman, Musevi ve Hristiyan dinlerinin temsilcilerinin el ele tutuşarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı vermesi duygu dolu anlar yaşattı.

HOŞGÖRÜ ÇAĞRISI YAPTILAR

Hatay'da gönüllerin bir olduğuna dikkat çeken din insanları kardeşlik, hoşgörü çağrısı yaptı.

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