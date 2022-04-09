Canlı yayında bir ilk! Hatay'da 3 dinin temsilcisi bir araya gelip birlikte mesajı verdi - Haberler

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Canlı yayında bir ilk! Hatay'da 3 dinin temsilcisi bir araya gelip birlikte mesajı verdi

Haberler.com - Güncel
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Canlı yayında bir ilk! Hatay'da 3 dinin temsilcisi bir araya gelip birlikte mesajı verdi

Hatay'da devam eden EXPO 2022'de bir ilk gerçekleşti. Müslüman, Musevi ve Hristiyan dinlerinin temsilcileri canlı yayında bir araya gelerek, birlik mesajı verdi.

HATAY (Haberler.com) - Türkiye'nin mozaik kentlerinden biri olan Hatay, EXPO 2022 heyecanı yaşamaya devam ediyor. Dünyada "Barışın ve kardeşliğin" kenti olarak nam salmış Hatay'da önceki gün bir ilk gerçekleşti.

3 DİNİN TEMSİLCİSİ ELE ELE

Ramazan ayında Müslüman, Musevi ve Hristiyan dinlerinin temsilcilerinin el ele tutuşarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı vermesi duygu dolu anlar yaşattı.

Canlı yayında bir ilk! Hatay'da 3 dinin temsilcisi bir araya gelip birlikte mesajı verdi

HOŞGÖRÜ ÇAĞRISI YAPTILAR

Hatay'da gönüllerin bir olduğuna dikkat çeken din insanları kardeşlik, hoşgörü çağrısı yaptı.

Haberler.com - Güncel

Hatay, Güncel, Haberler

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