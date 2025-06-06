Canlı Yayın Sırasında Taciz: 71 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı

Canlı Yayın Sırasında Taciz: 71 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı
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Canlı Yayın Sırasında Taciz: 71 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da canlı yayın yapan bir kadını taciz eden 71 yaşındaki şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sokakta yürüdüğü sırada canlı cayın yapan bir kadını taciz eden 71 yaşındaki şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan ve bir kadının canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradığı anlara ilişkin görüntülerle ilgili çalışma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan inceleme sonucunda, görüntülerdeki şüphelinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğu belirlendi. Şüpheli, Pendik ilçesi Kavaklıpınar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet, şüpheli hakkında tahkikatın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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