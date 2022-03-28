CANLI YAYIN DUYURUSU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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canlı yayın bilgisi: İstanbul'da yapılacak görüşmeler için Ukrayna heyetinin uçağı İstanbul'a iniş yapıyor.
İSTANBUL (DHA) - canlı yayın bilgisi:
İstanbul'da yapılacak görüşmeler için Ukrayna heyetinin uçağı İstanbul'a iniş yapıyor. Atatürk Havalimanı'ndan canlı yayındayız.
İstanbul DHA
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022
Demirören Haber Ajansı / Güncel