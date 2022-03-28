CANLI YAYIN DUYURUSU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CANLI YAYIN DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
CANLI YAYIN DUYURUSU

canlı yayın bilgisi: İstanbul'da yapılacak görüşmeler için Ukrayna heyetinin uçağı İstanbul'a iniş yapıyor.

İSTANBUL (DHA) - canlı yayın bilgisi:

İstanbul'da yapılacak görüşmeler için Ukrayna heyetinin uçağı İstanbul'a iniş yapıyor. Atatürk Havalimanı'ndan canlı yayındayız.

İstanbul DHA


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Ukrayna, Güncel, Haberler

title