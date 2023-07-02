Canlı yayın aracı, beton direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
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CENAZELER, ORDU'YA GÖNDERİLECEKSamsun'un Çarşamba ilçesinde canlı yayın aracının elektrik direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden Saliha Adıgüzel (36) ile Furkan Akbulut'un (19) cenazeleri, otopsi işlemleri sonrası memleketleri Ordu'ya gönderilecek.
CENAZELER, ORDU'YA GÖNDERİLECEK
Samsun'un Çarşamba ilçesinde canlı yayın aracının elektrik direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden Saliha Adıgüzel (36) ile Furkan Akbulut'un (19) cenazeleri, otopsi işlemleri sonrası memleketleri Ordu'ya gönderilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel