Kırşehir'de canlı hayvan pazarı haftada iki gün açılacak

Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, canlı hayvan pazarının haftada iki gün açılacağını bildirdi.

Yavuz, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Kırşehir Ticaret Borsasına bağlı canlı hayvan pazarının Kovid-19 tedbirleri nedeni ile daha önce pazar gününden hafta içi çarşamba gününe alındığını anımsattı.

Normalleşme sürecinde pazarın çarşamba ve pazar günleri açık bulundurulacağını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda koronavirüs tedbirleri kapsamında hayvan pazarını hafta içine almıştık. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de normalleşme süreci nedeni ile hayvan pazarının iki gün açılması için yeniden düzenleme yaptık. Canlı hayvan pazarımızın ülkemizin en önemli pazarlarından biri olması sebebi ile tek gün olarak değil haftada iki gün açık olmasını uygun gördük. İlerleyen zamanda talep olması halinde haftanın her günü hayvan pazarımızı açık bulundurabiliriz."