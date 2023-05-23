'CANLI BOMBA' DİYEREK İHBAR EDİLEN KİŞİ ÇOBAN ÇIKTI

Erzurum'un Aziziye ilçesinde giyimi şüphe uyandırdığı için hakkında 'canlı bomba' ihbarı yapılan kişinin çoban olduğu ortaya çıktı. Kat kat giyinen çobanın üst aramasında, powerbank, telefon şarj kablosu ile kulaklık kablosu bulundu.

Türkiye Barolar Birliği'nin boş olan Erzurum Barosu hizmet binasının bahçesine kamyonet ile gelip, çevrede dolaşan kişiyi görenler, şüphelenerek polise 'canlı bomba' ihbarı yaptı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kamyonetin ön camına bırakılan cep telefonu numarasını aradı. Polisin araması ile gelen kişi, binanın karşısında koyun otlattığını söyledi. Kat kat giyinen İlhami Şasi'nin üst aramasında, powerbank, telefon şarj kablosu ile kulaklık kablosu bulundu. Giyimi nedeniyle 'canlı bomba' olduğu düşünülen Şasi'nin müzik dinlediği, GBT sorgusunda ise herhangi bir suç kaydı olmadığı ortaya çıktı. Hava soğuk olduğu için kat kat giyindiğini belirten çoban İlhami Şasi, Gün boyu hayvan otlatıyorum. Kablolar; telefon, müzik aleti ve onların şarj cihazları. Hava soğuk olduğu için kat kat giyindim. Puşiyi de herkes takıyor dedi. Polisin uyarısının ardından Şasi, kamyoneti ve koyunları ile bölgeden uzaklaştı.