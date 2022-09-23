Canları pahasına bayrağı yanmaktan kurtardılar

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinin çatısında çıkan yangında, üniversite personeli Selim Ayyıldız (34), bir itfaiye eriyle birlikte, yanma tehlikesiyle karşı karşıya olan Türk bayrağını kurtardı. Gönderden bayrağı indiren Ayyıldız ve itfaiye erinin çekilen fotoğrafları, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Ağabeyinin de gazi olduğunu belirten Ayyıldız, "Bayrak bizim şerefimizdir" dedi.

Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisindeki merkezi yemekhanesinin çatısında, 20 Eylül günü öğle saatlerinde yangın çıktı. 10 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 2 bin kişinin yemek yiyebildiği, işletmeler ve üniversiteye bağlı çeşitli birimlerin bulunduğu yemekhane binasının çatısındaki yangına, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe belediyelerinin ilgili birim görevlileri ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait itfaiye araçları, emniyet müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA, UMKE ve AFAD ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.