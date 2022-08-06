CANKURTARANLARDAN, DENİZANASI, BALON VE ZAMBUR BALIĞI TEHLİKESİNE KARŞI UYARI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CANKURTARANLARDAN, DENİZANASI, BALON VE ZAMBUR BALIĞI TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

HATAY'da Samandağ sahilindeki cankurtaranlar, serinlemek için sahile gelenleri denizanası, balon ve zambur balığı tehlikesine karşı uyardı.

 - Güncelleme:

HATAY'da Samandağ sahilindeki cankurtaranlar, serinlemek için sahile gelenleri denizanası, balon ve zambur balığı tehlikesine karşı uyardı.

Samandağ ilçesinin Çevlik sahilinde denizanası, balon ve zambur balığı tehlikesi yaşanıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevlik itfaiyesi ve cankurtaran timleri, denizanası, balon ve zambur balıkların yakalayıp kıyıya çıkarıyor. Ekipler bölge halkını, denizanası, balon ve zambur balığı tehlikesi ile rip akıntısına karşı sık sık uyarıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Samandağ İtfaiye Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title