Cankurtaran Kulesi Hırsızlığı Şaşkınlık Yarattı

Cankurtaran Kulesi Hırsızlığı Şaşkınlık Yarattı
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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki cankurtaran kulesi, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olayın ardından polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bulunan cankurtaran kulesi, kişi ya da kişilerce çalındı.

Sakarya İtfaiyesi Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği tarafından 16 Mayıs 2025 tarihinde sahile konulan 16 numaralı cankurtaran kulesini yerinde göremeyen cankurtaranlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alarak, inceleme başlattı. Cankurtaran Grup Amirliği Personeli Koray Kaya, "Kule kimin işine ne amaçlı yarayacak bilmiyoruz ama insanların hayatını kurtarmada önemli bir görevi olan kulenin çalınması bizleri şaşırttı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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