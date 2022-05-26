Cankurtaran adaylarına zorlu eğitim - Haberler

DÜNYANIN önemli turizm destinasyonlarından Antalya'nın sahillerinde görev yapacak cankurtaranlar, eğitimlerine başladı. 3 kategoride eğitim alan cankurtaran adayları, ilerleyen günlerde görevlerine başlayacak.

Doğudan batıya 640 kilometre sahil şeridi bulunan Antalya'da görev alacak cankurtaranlar, komando eğitimlerini aratmayan eğitimlerine başladı. Cankurtaran olmak için 3 günlük temel eğitim alacak adaylar, kursu başarıyla tamamlamalarının ardından sahillerde yardıma koşacak.

Cankurtaran adayı Deniz Can ise "Eğitimimi başarıyla tamamlayıp, önümüzdeki günlerde Antalya'da görevime başlayacağım. Cankurtaranlık zor bir meslek. İnsanlar bize canını emanet ediyor, bunun için elimizden geleni yapmak için eğitimimizi sürdürüyoruz" dedi.