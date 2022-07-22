Çankırılı kadınlar Ticaret Bakanlığı'ndan hibe almaya hak kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankırılı kadınlar Ticaret Bakanlığı'ndan hibe almaya hak kazandı

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
 - Güncelleme:
Çankırılı kadınlar Ticaret Bakanlığı'ndan hibe almaya hak kazandı

Çankırılı kadınların Ticaret Bakanlığından hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

Çankırılı kadınların Ticaret Bakanlığından hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in girişimleriyle hayata geçirilen Çankırı Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nin Ticaret Bakanlığından destek alan 205 proje arasına girerek 149 bin lira hibe aldığı belirtildi.

Valilikte düzenlenen törende Kooperatif Başkanı Zübeyde Patatoğlu ile Ticaret İl Müdürü Mehmet Ali Yaranbaşı'nın imza attığı aktarılan açıklamada, Patatoğlu'nun görüşlerine de yer verildi.

Kooperatif Başkanı Patatoğlu, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'a, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'e ve Ticaret İl Müdürü Mehmet Ali Yaranbaşı'na teşekkür ederek, kooperatifin desteklerle daha da ivme kazanacağını ifade etti.

Hibe desteğinin Çankırı'nın yöresel ürünlerinin üretiminde kullanılacak ekipman donanımının sağlanması için kullanılacağı kaydedildi.

???????

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

İsmail Hakkı Esen Çankırı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title