Çankırılı çiftçi, tarlasında bulduğu taşın incelenmesini istiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankırılı çiftçi, tarlasında bulduğu taşın incelenmesini istiyor

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
 - Güncelleme:
Çankırılı çiftçi, tarlasında bulduğu taşın incelenmesini istiyor

Çankırı'da bir çiftçi, tarlasında bulduğu ve yapısı ilgisini çeken taşın incelenmesini istiyor.

Çankırı'da bir çiftçi, tarlasında bulduğu ve yapısı ilgisini çeken taşın incelenmesini istiyor.

Çatalelma köyünde yaşayan Ramazan Şener'in dikkatini, tarlasında gördüğü ve bölgede rastlanılmayan, farklı yapısı olduğunu değerlendirdiği bir taş çekti.

Şener, taşı evine getirerek internetten göktaşıyla ilgili araştırma yaptı. Üzerine mıknatısın da yapıştığı taş, yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında.

Şener, gazetecilere, tarlada gezerken bir taşın dikkatini çektiğini, değişik bir şey olduğunu hissettiğini söyledi.

Taşı yarısına kadar gömülü halde bulduğunu belirten Şener, "Yanıklar var üzerinde. İnternetten baktığımda, göktaşlarının düşerken yandığı yazıyor. Her tarafına mıknatıs yapışıyor. Taşın incelenmesini istiyorum." dedi.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Araştırma Çankırı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title