Çankırılı çiftçi, tarlasında bulduğu taşın incelenmesini istiyor - Haberler

Çankırı'da bir çiftçi, tarlasında bulduğu ve yapısı ilgisini çeken taşın incelenmesini istiyor.

Çatalelma köyünde yaşayan Ramazan Şener'in dikkatini, tarlasında gördüğü ve bölgede rastlanılmayan, farklı yapısı olduğunu değerlendirdiği bir taş çekti.

Şener, taşı evine getirerek internetten göktaşıyla ilgili araştırma yaptı. Üzerine mıknatısın da yapıştığı taş, yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında.

Şener, gazetecilere, tarlada gezerken bir taşın dikkatini çektiğini, değişik bir şey olduğunu hissettiğini söyledi.

Taşı yarısına kadar gömülü halde bulduğunu belirten Şener, "Yanıklar var üzerinde. İnternetten baktığımda, göktaşlarının düşerken yandığı yazıyor. Her tarafına mıknatıs yapışıyor. Taşın incelenmesini istiyorum." dedi.